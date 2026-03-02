Единственного выжившего из группы уфимских туристов доставили в Пермскую краевую больницу

Единственного выжившего из группы уфимских туристов доставили бортом санавиации из Березников в Пермь. Врачи уже приступили к его лечению. В ближайшее время планируется проведение телемедицинской консультации с федеральным центром для определения наиболее оптимальной тактики. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень.

Фото: телеграм-канал Анастасии Крутень

20 февраля 2026 года группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского округа. На пяти снегоходах тони выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 км. Туристы должны были вернуться в 24 февраля 2026 года, однако в расчетное время группа в точке сбора не появилась и на связь не вышла. Вчера сотрудники ГУ МЧС и волонтеры обнаружили тела четырех погибших и одного выжившего туриста.

Выжившего мужчину, который находился в состоянии сильного переохлаждения, вертолетом доставили в Красновишерскую больницу. Позже его транспортировали в Березники. Сегодня в полдень за пострадавшим в Березники вылетел борт санавиации, опытные реаниматологи успешно эвакуировали мужчину в Пермскую краевую клиническую больницу.