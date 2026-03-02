МСП занялся переводом

Бизнес начал менять вывески, меню и рекламу из-за нового закона о русском языке. Теперь вся информация для клиентов должна быть на кириллице. Переводить устоявшиеся названия вроде «латте», «американо» или «сансет бич» не нужно. Предприниматели признаются “Ъ FM”, что до сих пор не до конца понимают, все ли они оформили правильно. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

С марта помимо баннеров владельцы компаний должны поменять иностранные слова на сайте, в соцсетях и в названии жилых комплексов. Цена замены вывески — в среднем около 100 тыс. руб., рассказали эксперты. Пока заказов не так много, но их число растет вместе с информированностью бизнесменов, говорит сотрудник компании «Радугазнак» Сергей: «Инженеры административно-технической инспекции обследуют районы и вынесут предписания торговым точкам. После этого начнется практическая работа, усилится "сарафанное радио", и процесс пойдет уже по-другому».

В Lash-индустрии до 500 тыс. зарегистрированных мастеров по всей стране. Они специализируются на работе с ресницами и называют себя «лешмейкеры». Но теперь им придется переименоваться, рассказала генеральный директор студии взгляда и учебного центра Look&Style Алена Сабанова: «Заимствованное слово "лешмейкер", используемое как публичное обозначение профессии, теперь может подпадать под ограничения — в вывесках, прайс-листах и карточках на маркетплейсах. Мой бренд присутствует на рынке с 2011 года, и менять его название сейчас не имеет смысла: оно находится в процессе регистрации как товарный знак. Мы подали документы в Роспатент и ожидаем решения. Ситуация создает серьезные неудобства, поскольку нам приходится пересматривать прайсы и формулировки во всех материалах».

Регистрация иностранного названия может занять несколько лет, говорит владелец ресторана Regions Ярослав Янин: «Этот закон меня никак не затрагивает. Мой ресторан называется «Регионы» — Regions. Это зарегистрированная торговая марка, процесс регистрации которой занял более двух лет и успешно завершился. Концепция ресторана — современная русская кухня регионов России. Названия блюд в меню даны на русском языке, так что, можно сказать, мы к этому были готовы заранее».

И если с вывесками все более-менее понятно, то к оформлению меню намного больше вопросов, говорит управляющая кафе общественного питания Арина: «Наши вывески изначально выполнены на русском языке, как и 99% позиций в меню. Тем не менее с меню все равно пришлось поработать. Так, например, водку Mamont мы указали с использованием русской транслитерации. Самое сложное — не пересмотр формулировок, а ощущение неопределенности. Предприниматели опасаются, правильно ли они выполнили требования закона, поскольку правоприменительной практики и реальных кейсов пока нет».

Совладелица кафе Gaster Ирина столкнулись с еще одной проблемой. Она не до конца понимает, какие слова считаются иностранными, а какие нет: «Разобраться во всех нюансах закона достаточно сложно. Формально, если у названия нет аналога в русском языке, менять его не требуется. Проверить это можно по словарю иностранных слов на сайте Института русского языка имени Виноградова. Наше кафе называется Gaster — с латинского это переводится как "желудок", но мы же не можем назвать заведение "Желудок". Есть и вариант Gastro, однако это лишь производная от Gaster с тем же значением».

Пока что самое понятное в законе — размер санкций за его нарушение. Минимальный штраф — 1 тыс. руб., максимальный — 40 тыс. руб., рассказал партнер фирмы «Захаров, Константинов и партнеры» Дмитрий Константинов: «Товарный знак — это не то же самое, что название на вывеске или сокращенное наименование организации. Теоретически можно попытаться воспользоваться существующими пробелами в законе, но это рискованная стратегия. Если вывеска дублируется на русском и иностранном языках, закон требует, чтобы оба варианта были оформлены одинаково. Нельзя, например, сделать русский текст мелким, а иностранный — крупным».

Также в законе напрямую нигде не сказано, что поменять все публичные иностранные слова нужно только оффлайн. На этом фоне многие музыкальные каналы начали переводить названия песен и псевдонимы на русский. Например, «Welcome to Moscow» теперь — «Добро пожаловать в Москву».

Ангелина Зотина