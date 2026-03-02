В Челябинской области ожидаются метели и гололед

Днем 3 марта синоптики прогнозируют на территории Челябинской области сильный снег, метели и гололед. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и правила дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности региона.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью 3 марта на севере области ожидается температура от –12°C до –17°C, на крайнем западе — от –3°C до –8°C, на юге — от –7°C до –12°C, в низинах — от –17°C до –22°C. Днем станет немного теплее, прогнозируется температура в среднем –5°C, –10°C, на юге и крайнем западе –4°C, +1°C. Ветер восточный с переходом на южную четверть ночью 2–7 м в секунду, днем 4–9 м, местами порывы до 13 м.

Виталина Ярховска