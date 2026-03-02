Организатора шоу в Нижнем Тагиле оштрафовали за откровенный танец Снегурочек

В Нижнем Тагиле оштрафовали на 7 тыс. руб. организатора новогоднего шоу студии МДТ «Кино Елка», сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. После откровенного танца Снегурочек в зале с детьми прокуратура возбудила в отношении предпринимательницы дело по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ (нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью или развитию).

Выступление во Дворце детского и юношеского творчества прошло 21 декабря. Суд установил, что шоу было задумано как развлечение для всей семьи, что указывалось в афишах и анонсах. Танец Снегурочек был в программе, но вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Недовольные зрители посчитали, что для детской аудитории не подходят наряды Снегурочек и выбранный танцевальный стиль. Они также указали на то, что организаторы должны были установить возрастные ограничения для посещения шоу — суд выяснил, что ценза действительно не было.

По словам организатора, она лично просматривала костюмы и номера, но танец Снегурочек остался без должного контроля. Она признала вину в полном объеме. Постановление в силу не вступило.

Ирина Пичурина