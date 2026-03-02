В Челябинске задержан экс-депутат гордумы по делу о хищении 250 млн рублей

Бывшего депутата городской думы Челябинска Анатолия Слободянюка задержали сотрудники УФСБ России по региону по подозрению в мошенническом хищении 250 млн руб. при строительстве станции обеззараживания воды. Он является фактическим бенефициаром компании «Монтажник», выполнявшей эти работы, сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах.

Ранее управление СК РФ по Челябинской области сообщало о задержании бенефициара и директора ООО «Монтажник». Фигурантов подозревают в мошенническом хищении более 250 млн руб. при строительстве станции обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода Челябинска. По версии следствия, «Монтажник» направил администрации Челябинска неверные данные об опыте выполнения аналогичных проектов и позднее предоставил ложную информацию об удорожании оборудования.

Ольга Воробьева