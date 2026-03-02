На видеонаблюдение для четырех нижегородских кладбищ выделили 10 млн рублей

МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» проводит электронный аукцион на установку уличной системы видеонаблюдения. Ее необходимо оборудовать на четырех кладбищах до 15 июня 2026 года, указано на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта — почти 9,9 млн руб. Установить системы видеонаблюдения требуется на кладбищах «Копосово-Высоково», «Ново-Сормовское», «Стригинское» и «Новое Стригинское».

Галина Шамберина