Даниловский суд обязал власти отремонтировать путепровод

В Ярославской области Даниловский районный суд обязал региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта отремонтировать путепровод над путями в районе перегона Пантелеево – Данилово. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Надзорное ведомство выяснило, что на путепроводе у ограждений и тротуаров есть повреждения, а в опорных зонах наблюдаются следы протечек. Прокурор внес представление, но действий не последовало, поэтому он обратился в суд с иском к властям. Суд обязал отремонтировать путепровод в течение 18 месяцев.

Алла Чижова