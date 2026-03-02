Песков: Россия ценит посредничество США по Украине, но доверяет только себе

Россия ценит посреднические усилия США в российско-украинском конфликте, но руководствуется в первую очередь собственными национальными интересами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе и именно мы отстаиваем наши собственные интересы. И этим мы будем руководствоваться дальше»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Так он прокомментировал, как конфликт США и Ирана может сказаться на ходе переговоров по Украине. «Что касается переговоров по экономическому треку (между Россией и США.— ''Ъ''), то эта работа идет своим чередом. Ею занимается коллега (глава РФПИ, Кирилл) Дмитриев. Он продолжает работу. Вот такая ситуация в целом», — ответил Дмитрий Песков.

Лусине Баласян