Управление Россельхознадзора выявило 26 интернет-ресурсов, продающих ветпрепараты с нарушениями

В феврале управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям выявило 26 ресурсов, нарушающих законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

К примеру, в ходе мониторинга были обнаружены предложения приобрести ветпрепараты без маркировки на русском языке, такие как BRAVECTO, SimparicaTRIO и др.

Всего управление в прошлом месяце провело мониторинг 65 страниц сайтов, посвященных продаже ветеринарных препаратов. Анализ проводится для выявления фактов продажи лекарств без лицензии, реализации незарегистрированных, фальсифицированных и контрафактных препаратов.

Руфия Кутляева