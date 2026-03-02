Песков: РФ разочарована, что конфликт Ирана и США деградировал до агрессии
Россия разочарована тем, что ситуация между Ираном и США вопреки попыткам решить вопрос путем переговоров «деградировала до прямой агрессии». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединённые Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
Он также рассказал, что 2 марта Владимир Путин проведет международный телефонный разговор, который затронет ситуацию вокруг Ирана.
Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп пообещал, что удары будут продолжаться еще неделю. Иран ударил по Израилю и четырем арабским странам Персидского залива, где находятся военные базы США: Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ.