Бизнес в Дубае ищет план В

Релоканты и жители Дубая и Абу-Даби привыкают к новым реалиям. На фоне иранских ударов по отелям и аэропортам рекордными темпами растет интерес к бомбоубежищам, следует из данных поисковых запросов. Бизнес в свою очередь все больше опасается получить материальный ущерб от обстрелов и продумывает антикризисные алгоритмы. Какие еще риски видят для себя компании? С бизнес-сообществом Дубая и Абу-Даби пообщался Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Altaf Qadri / AP Фото: Altaf Qadri / AP

Давать комментарии о деловых перспективах компании в Объединенных Арабских Эмиратах на фоне боевых действий себе дороже, говорят собеседники “Ъ FM”. Здесь тоже действуют законы о «военных фейках», которые лучше не нарушать. Вместе с тем местный бизнес по просьбе “Ъ FM” попытался обозначить хотя бы общие проблемы. По мнению предпринимателей, война принесет в регион нестабильность, спад инвестиционной активности и риски в сфере безопасности.

Трудностей достаточно, чтобы всерьез задуматься о переезде, говорит управляющий партнер компании Lenar Wealth Management Ленар Рахманов: «Сейчас многие заняли выжидательную позицию, но хотят иметь план Б. Речь идет не только о переезде, но и о возможности жить в другой стране, получить как минимум вид на жительство или паспорт, сохранив при этом работу. Во многих случаях предоставляется только ВНЖ, и если в этой стране станет невозможно жить, людям придется искать новый вариант, особенно тем, у кого есть ограничения, связанные со страной происхождения. Мы уже активно работаем с клиентами из Дубая по выходным. О полном переезде пока речи не идет, но если раньше

Дубай был планом Б, то теперь многие рассматривают его как промежуточный вариант и ищут уже план В».

Основатель ресторанного альянса White Rabbit Family Борис Зарьков, который за последние годы запустил в Дубае сразу несколько проектов, в переписке с “Ъ FM” отметил, что ОАЭ останутся «точкой притяжения» российских финансов. По его наблюдениям, панического оттока капитала на фоне кризиса не случится. Благодарить за это нужно власти страны, считает директор офиса в Дубае Nicoliers Real Estate Андрей Косарев: «Основной сценарий заключается в том, что происходящее продлится всего несколько дней. Многие бизнесмены, которые работают здесь уже долгие годы, в том числе и я, оценивают, насколько даже в такой критической ситуации страна остается подготовленной и продолжает заботиться о гражданах и бизнесе. Это, наоборот, укрепляет доверие. В краткосрочной перспективе ситуация негативно скажется на риэлторских компаниях, ориентированных на новых инвесторов. Когда в новостях появляются кадры пожара у Бурдж-эль-Араб, это не лучший момент для принятия решения о входе на рынок.

Системные же бизнесы, напротив, выйдут из этой ситуации еще более уверенными в том, что ОАЭ — надежное место для инвестиций, способное защитить их даже в экстремальных условиях».

Налогов на прибыль, прирост капитала и зарплату в Объединенных Арабских Эмиратах нет. Кроме того, бизнес имеет право получить льготную ставку 0% для экспортных операций. Но главное преимущество Дубая —предсказуемость местного рынка, отметил в беседе с “Ъ FM” топ-менеджер одной из крупных западных компаний в ОАЭ Алексей Ушаков: «Ситуация только начинает развиваться, и пока нет оснований резко менять локацию, планы или образ жизни.

Поэтому мы остаемся в ОАЭ и продолжаем наблюдать за развитием событий. В условиях постоянно меняющейся геополитической обстановки стратегическое планирование дается непросто. Мы стараемся диверсифицировать риски и смотреть в будущее, однако возвращаться назад в ближайшее время не планируем. Бизнес — процесс долгосрочный, и, как мне кажется, он способен пережить нынешние потрясения. Думаю, и в прошлой компании, и в той, где я работаю сейчас, все будет в порядке.

Пока Объединенные Арабские Эмираты остаются для нас основной, относительно спокойной гаванью».

По данным правительства ОАЭ, в стране зарегистрированы почти 14 тыс. российских компаний. На рынке представлен бизнес в сферах строительства, производства одежды и сельского хозяйства. В соцсетях тем временем бурно обсуждают горящие небоскребы, гостиницы и торговые центры. Не только в Дубае, но и соседних странах.

Леонид Пастернак