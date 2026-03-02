Семье из Татарстана не выплатили положенный миллион по программе жилья
Прокуратура Татарстана выявила нарушение жилищного законодательства: в Черемшанском районе семье, нуждающейся в улучшении условий проживания, по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» не выплатили положенную сумму, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Вместо положенных 1,15 млн руб. семья из четырех человек получила 250 тыс. руб.
Надзорное ведомство подало иск о взыскании недополученной суммы. Суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры.