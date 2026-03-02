Газпромбанк, МФТИ, ВНИИСБ и «КЛИМБИОТЕХ» объединились для ускорения селекции

Газпромбанк, Московский физико-технический институт (НИУ), Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии и ООО «КЛИМБИОТЕХ» договорились о сотрудничестве в сфере агробиотехнологий и цифрового фенотипирования растений. Соглашение подписано на Форуме будущих технологий в Москве и направлено на ускорение селекции сельскохозяйственных культур за счет внедрения высокопроизводительных цифровых решений в АПК.

Подписи под документом поставили заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, директор ВНИИСБ Геннадий Карлов и генеральный директор «КЛИМБИОТЕХ» Дарья Фрейманс.

Ключевое направление сотрудничества — разработка и внедрение технологий цифрового анализа фенотипических признаков растений. Это позволит обрабатывать большие массивы данных, повышать точность отбора и сокращать сроки вывода новых сортов и гибридов.

Стороны намерены объединить научную экспертизу, технологические компетенции и инфраструктурные возможности для реализации совместных проектов, проведения профильных мероприятий и информационной поддержки инициатив в сфере агробиотехнологий.

Предполагается, что такое партнерство создаст основу для масштабного внедрения цифровых инструментов в сельском хозяйстве и усилит кооперацию науки, технологических компаний и банка в интересах развития российского АПК.

«Развитие таких перспективных технологий, как цифровое фенотипирование и ускоренная селекция, открывает возможности для кратного сокращения сроков вывода новых гибридов, более точного прогнозирования результатов селекции и повышения эффективности агропроизводства. Наша задача в рамках трека достижения научно-технологического лидерства страны, чтобы такие проекты не просто росли за пределы лабораторий, получая всю необходимую поддержку для практического внедрения разработок, но становились значимым шагом на пути формирования устойчивой биоэкономики и продовольственного суверенитета страны»,— заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Директор ФГБНУ ВНИИСБ Геннадий Карлов сообщил, что, в частности, предстоит разработать множество технологий для развития биоэкономики, среди которых — отечественная система высокопроизводительного цифрового фенотипирования растений.

«Платформа позволит выявлять корреляции между цифровой биомассой и спектральными индексами растений в теплице, с одной стороны, и их хозяйственно-ценными признаками в полевых условиях — с другой. Данная технология критически важна для ускорения селекции, и для ее разработки сформирован профильный консорциум»,— пояснил Геннадий Карлов.

Генеральный директор ООО «КЛИМБИОТЕХ» Дарья Фрейманс подчеркнула, что цифровое фенотипирование пока остается узким местом современной селекции, поскольку данные о сотнях тысяч растений зачастую собираются вручную, что требует значительных ресурсов и ограничивает применение цифровых решений.

«Наше совместное сотрудничество направлено на цифровизацию и автоматизацию сбора фенотипических признаков большого количества образцов одновременно, что создает основу для масштабируемых, воспроизводимых и пригодных для анализа данных и в конечном итоге ускоряет создание новых сортов»,— пояснила Дарья Фрейманс.

«Газпромбанк выступает драйвером консолидации науки и бизнеса в агробиотехнологиях, создавая уникальную организационную основу для масштабирования передовых решений в российский АПК. Команда “КЛИМБИОТЕХ” отвечает за координацию разработок и их прикладную актуальность: мы понимаем весь контур — от программных и аппаратных компонентов до биологических процессов, располагаем собственными наработками и дата-сетами, что позволяет совместно с сильными партнерами разработать и интегрировать цифровые методы фенотипирования в систему современной селекции»,— добавила гендиректор ООО «Климбиотех».

