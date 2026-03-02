Совладелица нового санатория в Кунгуре основала местную федерацию бокса

В Кунгуре зарегистрирована Местная общественная организация «Федерация бокса города Кунгура», свидетельствуют данные Rusprofile от 27 февраля. МОО ведет деятельность в области спорта, организует конференции и выставки, занимается полиграфической деятельностью и изданием книг.

Тремя учредителями выступают Максим Высоцкий, а также Татьяна и Танзиля Высоцкие. Все трое также являются основателями АНО «Зал бокса “Медведь”», организующей тренировки по боксу для детей.

Согласно Risprofile, Танзиля Высоцкая является соучредителем ООО «Санаторий Металлист», зарегистрированного летом 2024 года. По данным 2ГИС, по указанному адресу располагается санаторий-профилакторий, на данный момент готовящийся к открытию.