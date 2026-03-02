Питомцы ведут на маркетплейсы

Рынок товаров для животных в России стабильно растет и превысил 590 млрд руб. в годовом выражении. Как подсчитали в компании «Зооинформ», в 2025-м он вырос почти на 16% и развивается благодаря тренду на гуманизацию питомцев и росту e-commerce. Тему продолжит Дарья Надина.

Маркетплейсы стали основным каналом продаж. На них приходится 93% всех трансакций в этой категории, пишет Forbes, ссылаясь на подсчеты First Data. Аналитики отмечают, что средняя сумма одной такой покупки более чем в два раза превышает показатели в зоомагазинах и продуктовых сетях — 955 руб. против 430 руб. Маркетплейсы стремятся поднять показатель через работу с селлерами.

Так, Wildberries и Russ через свою программу «Платформа роста» предоставляют российским локальным производителям преференции в логистике, бесплатные инструменты продвижения и помощь маркетологов, что помогает нарастить продажи, рассказывает основатель бренда косметики для животных Pamilee Михаил Лантинов. Для его компании e-com-платформы — это основной канал сбыта.

«Процентов 75 для нас — это маркетплейсы. Более чем в два раза мы прирастаем год к году за счет очень многих инструментов, которые дает нам площадка. В том числе это возможности внутренней рекламы. В августе прошлого года мы были примерно на 170-180 билбордах по всей стране в рамках мер поддержки. Нас постоянно консультируют, дают нам обратную связь, помогают с настройкой рекламы. И мы фиксируем рост спроса в принципе по всем кластерам»,— отметил Лантинов.

Рынок зоокосметики в России небольшой и оценивается примерно в 10 млрд руб., говорят в Национальной ассоциации зооиндустрии. Но это ниша с заметным потенциалом: уходовые продукты покупают все чаще, а потребительская лояльность к ним выше. По данным профильного издания Zoobiznes, основу спроса формируют шампуни и кондиционеры, спреи и другие гигиенические средства. Это товары повседневного спроса с высокой частотой повторных покупок, что делает их стабильным драйвером оборота на онлайн-площадках. Основную же долю рынка зоотоваров — больше 80% — составляют корма для кошек и собак.