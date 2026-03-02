Три парня и девушка попали в отдел полиции после драки у бара в Петербурге

Потасовка у ночного заведения на проспекте Стачек закончилась задержанием четырех человек. Их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские получили вызов по происшествию в ночь на 1 марта. Очевидцы заметили драку, которая сопровождалась агрессивным поведением. Прибыв на место, правоохранители задержали трех мужчин в возрасте от 19 до 21 года и 21-летнюю девушку. Их доставили в отдел и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Одного из нарушителей общественного порядка поместили в специальное помещение для административно задержанных лиц.

Один из пострадавших обратился за помощью медиков с травмой головы. Он написал заявление в полицию по факту избиения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Татьяна Титаева