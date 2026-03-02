Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о конфликте вокруг Ирана, переговорах по Украине и графике президента

Россия разочарована деградацией ситуации вокруг Ирана до прямой агрессии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на брифинге. Он рассказал о международном разговоре Владимира Путина по ситуации в Иране, отметил разочарованность в связи с эскалацией конфликта и прокомментировал ход украинских переговоров. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Атака Израиля и США на Иран

  • Россия разочарована тем, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии.
  • Россия находится в постоянном контакте с руководством стран, затронутых иранским конфликтом, в том числе с государствами Персидского залива.

Переговоры по Украине

  • Россия заинтересована в продолжении переговоров по украинскому урегулированию и по-прежнему открыта для них.
  • Кремль не комментирует содержание переговоров, но тема гарантий безопасности и территориальный вопрос стоят на повестке.
  • Россия высоко ценит посреднические усилия США по украинскому конфликту, несмотря на удары Вашингтона по Тегерану.
  • Политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине остается предпочтительным.

График Владимира Путина

  • Президент проведет международный телефонный разговор по ситуации вокруг Ирана.
  • Президент встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым.

