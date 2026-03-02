Проектирование школы в микрорайоне ДКЖ Перми оценили в 57 млн рублей

Краевым управлением капитального строительства (УКС) объявлен конкурс на определение подрядчика для проектирования начальной школы в микрорайоне Дом культуры железнодорожников (ДКЖ) в Перми. Учебное заведение разместится на ул. Боровая. Максимальная цена контракта составляет 57, 2 млн руб.

Новый корпус для начальной школы будет рассчитан на 550 учащихся. В здании разместятся кабинеты основных предметов, актовый зал, два спортзала, столовая. На прилегающей территории должны будут появиться универсальные игровые площадки, беговые дорожки с резиновым покрытием.

Этап проектирования продлится до осени 2027 года. Реализация всего проекта рассчитана до 2030 года.