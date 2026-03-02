В Прикамье в феврале надой молока увеличился на 2,2 тыс. тонн

Валовой надой молока с начала 2026 года составил 83,8 тыс. тонн. Это на 2,2 тыс. тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года (в феврале 2025-го — 81,5 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте краевого правительства.

По данным министерства АПК Прикамья, суточный показатель надоя достиг 1,5 тыс. тонн в день. Первое место по количеству надоя занял Кунгурский округ. Там этот показатель достиг 9 тыс. тонн. Высокий показатель также продемонстрировали Пермский (6,6 тыс. тонн), Нытвенский (6,4 тыс. тонн), Верещагинский (7,5 тыс. тонн), Сивинский (6,7 тыс. тонн) округа. Поголовье коров в регионе выросло с 68,5 тыс. до 69,7 тыс. голов.