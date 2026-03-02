Песков: тема гарантий безопасности Украины обсуждается на переговорах

На повестке переговоров по российско-украинскому конфликту находятся гарантии безопасности Украины и территориальный вопрос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако он отказался комментировать детали этих обсуждений.

«Мы ранее говорили, что не собираемся публично обсуждать содержание переговоров, которые ведутся, даже самых разных аспектов. Не будем это делать дальше»,— ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ», правда ли Россия согласилась на предложенный США формат гарантий безопасности.

Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов накануне заявил, что на прошлых трехсторонних переговорах в Женеве Россия согласилась на гарантии безопасности Украины, предложенные США. Как говорил Владимир Зеленский, американская инициатива предполагает механизм защиты на случай возможной угрозы в течение 15 лет по аналогии с 5-й статьей НАТО (коллективная защита в случае нападения на страну).

