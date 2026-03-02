Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: общественное достояние Фото: общественное достояние

Пьер Картье был рабочим-металлистом, его жена Елизавета — прачкой, а их сын Луи Франсуа родился художником и мечтал творить. В семье с пятью детьми было не до творческих поисков, но родители все же пристроили юношу в подмастерья к часовщику-ювелиру Адольфу Пикару. 13-летний Картье сразу понял, что нашл свое место в жизни. В 28 он выкупил у Пикара мастерскую, хоть и с трудом, но сохранил бизнес в революционном сорок восьмом и перебрался в район побогаче.

С приходом к власти Наполеона III настал его звездный час. Клиентками талантливого мастера стали племянницы императора — принцесса Матильда, а затем и законодательница парижских мод императрица Евгения. Картье стал самым модным ювелиром Парижа. На детях гения природа отдыхать не стала. Сын Альфред Картье преумножил славу отца, первым из ювелиров начав работать с платиной, а внук Луи Жозеф превратил семейную фирму в мировую империю. Иногда мечты не только сбываются, но и окупаются.

Павел Шинский