Возвращение чемпионата России по футболу после зимней паузы не обошлось без форс-мажора. Воскресный матч «Сочи»—«Спартак» отменили из-за атаки беспилотников. Эта встреча будет сыграна сегодня в 15:00. За теми матчами, которые удалось сыграть в рамках 19-го тура РПЛ, следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Перед возращением РПЛ ЦСКА называли одним из самых стабильных клубов, который может претендовать на чемпионство. Но первый же матч после долго перерыва показал, что все не так однозначно. В Грозном, где армейцы встречались с «Ахматом», мяч в ворота красно-синих влетел уже на первых минутах игры. Под занавес первого тайма «Ахмат» забил еще раз, но взятие ворот отменили из-за офсайда. В перерыве сербский защитник ЦСКА Милан Гайич был достаточно эмоционален: «ЦСКА нельзя выглядеть так. Если команда хочет биться за верх таблицы, вот так нельзя играть первый тайм».

Но эти эмоции армейцам не помогли. Матч завершился победой команды Станислава Черчесова со счетом 1:0. Причем «Ахмат» и во второй половине встречи забил гол. Но снова из положения «вне игры». После этого поражения ЦСКА отстает от лидера — «Краснодара», который обыграл «Ростов» 2:1, — на целых семь очков. А вот «Локомотив», который называли нестабильным, своих болельщиков не подвел. Команда на домашнем стадионе дожала «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1. Причем победный гол железнодорожники забили, играя в меньшинстве.

После этой победы «Локомотив» остался на третьем месте и, скорее всего, будет претендовать на высокие места, уверен футбольный эксперт Димитрий Булыкин: «Я в "Локомотив" верю, хоть и ушел лидер команды, капитан Дмитрий Баринов. Но верю, что они могут справиться с ситуацией. Понятное дело, что за чемпионство вряд ли будут биться, но, конечно, перед собой надо всегда ставить высокие цели, чтобы замотивировать себя».

Московское «Динамо» в этом сезоне уже на призовые места не претендует, но это не помешало команде показать яркую игру и разгромить «Крылья Cоветов» со счетом 4:0. Правда, был в матче один эпизод, который заставил журналистов говорить о дисциплине в стане бело-голубых. Дело в том, что второй мяч динамовцы забили с пенальти, и перед тем, как был исполнен одиннадцатиметровый, произошла заминка. Игроки не могли разобраться, кому бить. Казалось, Муми Нгамалё в итоге отвоевал свое право совершить удар. Но главный тренер команды Ролан Гусев пресек все предположения представителей прессы: «Это нормальное явление, когда игрок может подойти к мячу и, если он уверен и чувствует, что у него идет игра, забить пенальти. Что касается дисциплины, то это точно не обсуждать кому-то там в студии».

Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит», который оказался в центре скандала. Дело в том, что арбитры отменили гол в ворота команды Сергея Семака, который забила «Балтика». Судьи усмотрели настолько неочевидный офсайд, что ситуацию обсуждают до сих пор. Разговоры о том, что «Зенит» вроде как воспользовался своим финансовым положением и административным ресурсом, продолжаются. А старший тренер «Балтики» Юрий Нагайцев вообще говорил о подарке наставнику «Зенита» на день рождения: «Мы очень гордимся нашими ребятами. Они сыграли так, как мы их просили, были близки сделать результат. Но, к сожалению, у Сергея Богдановича день рождения, поэтому ему преподнесли такой подарок все вместе».

Сегодня ждем перенесенного матча «Сочи»—«Спартак». Футбол, который покажут красно-белые в первом официальном матче с новым тренером Хуаном Карседо, наверняка захотят увидеть многие.

Владимир Осипов