Власти Кировской области планируют увеличить ВРП региона до 770 млрд рублей

По итогам 2025 года ВРП Кировской области может составить 740 млрд рублей, а в текущем году планируется достичь показателя в 770 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов на еженедельном совещании.

С 2022 года объем ВРП региона вырос в 1,4 раза. Для сохранения динамики, по словам главы региона, необходимо сосредоточиться на увеличении объемов производства, повышении инвестиционной привлекательности и реализации инфраструктурных проектов.

Собственные доходы области по итогам 2025 года достигли почти 70 млрд рублей — в 1,5 раза больше уровня 2022 года. В 2026 году планируется довести этот показатель до 75 млрд рублей. Для этого губернатор призвал обеспечить рост собираемости налогов, активизировать кадастровые работы, продолжить обеление заработных плат и легализацию трудовых отношений.

Влас Северин