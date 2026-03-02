Губернатор Хинштейн инициировал отставку главы городского собрания Курска

Губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал обратиться в политсовет местного реготделения «Единой России» с требованием исключить из партии и лишить поста председателя городского собрания облцентра Владимира Токарева. Поводом для этого стала некачественная работа по уборке снега на улицах Курска компанией «ООО "Интеграл-строй"». Эта фирма на 50% принадлежит супруге спикера.

Глава региона возмутился, что с фирмой досрочно завершили контракт на уборку, что было предусмотрено изначальным контрактом. Господин Хинштейн потребовал в дальнейшем не заключать подобные договоры и передавать их муниципальным компаниям, чтобы на этом зарабатывал город, а не «талантливые жены представителей власти».

«Вы председатель городского парламента, вы участвуете в формировании бюджета, а значительная его часть попадает в ваш семейный бюджет. И ладно, вы бы это делали качественно»,— обратился господин Хинштейн к Владимиру Токареву, потребовав от него объяснить ситуацию. Тот в ответ сказал, что подрядчик делал все возможное.

Также Александр Хинштейн отметил, что компания «Интеграл-строй» вела незаконные работы на арендованном земельном участке на берегу реки Сейм. Из-за этого чиновники обратятся в прокуратуру с требованием провести проверку. «Такие действия позорят, дискредитируют и государство, и власть, и конкретно партию, которую вы пока еще представляете»,— резюмировал господин Хинштейн.

Владимир Токарев стал спикером горсобрания Курска в 2022 году, после того как был избран новый созыв парламента. Он является одним из наиболее опытных депутатов городского собрания: политик входил в шесть его последних созывов.

Сергей Толмачев, Воронеж