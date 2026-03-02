Прикамская фабрика игрушек не смогла оспорить взыскание средств за использование бренда

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции, согласно которому с ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» («КФДИ») была взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак. С таким требованием в прошлом году обратилась индивидуальная предпринимательница Анастасия Дударь. Общая сумма требований к прикамскому производителю игрушек составила 671,5 тыс. руб. Это следует из информации, опубликованной на сайте «Электронное правосудие».

Согласно карточке дела, Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования ИП Анастасии Дударь к ООО «КФДИ» в октябре 2025 года. Предпринимательница требовала взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак «Нейробум», используемый в производстве и распространение одноименных детских развивающих игр. По мнению истца, использованное обозначение схоже до степени смешения с товарным знаком заявителя. Ответчик с этой позицией не согласился и отменил несоразмерность заявленной ко взысканию компенсации. При этом после получения досудебной претензии фабрика прекратила использование спорного бренда в названии и на упаковках товара. В итоге суд усмотрел возможность реального смешения двух обозначений на основании звуковых, смысловых и графических элементов, и решил удовлетворить иск ИП к краснокамской фабрике в полном объеме.

ООО «Краснокамская фабрика игрушек» было зарегистрировано в 2000 году, однако, согласно официальному сайту, днем основания предприятия является 13 марта 1941 года. С того времени фабрика производит игрушки из дерева и прочих материалов. По данным Rusprofile, с 2023 года учредителями ООО являются Анатолий Винтер (40%), Светлана Неганова (30%) и Елена Соколова (30%). Госпожа Неганова также является генеральным директором общества. Чистая прибыль компании в 2024 году состав да 109 тыс. руб., выручка — 59 млн руб.