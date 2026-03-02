Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прикамская фабрика игрушек не смогла оспорить взыскание средств за использование бренда

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции, согласно которому с ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» («КФДИ») была взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак. С таким требованием в прошлом году обратилась индивидуальная предпринимательница Анастасия Дударь. Общая сумма требований к прикамскому производителю игрушек составила 671,5 тыс. руб. Это следует из информации, опубликованной на сайте «Электронное правосудие».

Согласно карточке дела, Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования ИП Анастасии Дударь к ООО «КФДИ» в октябре 2025 года. Предпринимательница требовала взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак «Нейробум», используемый в производстве и распространение одноименных детских развивающих игр. По мнению истца, использованное обозначение схоже до степени смешения с товарным знаком заявителя. Ответчик с этой позицией не согласился и отменил несоразмерность заявленной ко взысканию компенсации. При этом после получения досудебной претензии фабрика прекратила использование спорного бренда в названии и на упаковках товара. В итоге суд усмотрел возможность реального смешения двух обозначений на основании звуковых, смысловых и графических элементов, и решил удовлетворить иск ИП к краснокамской фабрике в полном объеме.

ООО «Краснокамская фабрика игрушек» было зарегистрировано в 2000 году, однако, согласно официальному сайту, днем основания предприятия является 13 марта 1941 года. С того времени фабрика производит игрушки из дерева и прочих материалов. По данным Rusprofile, с 2023 года учредителями ООО являются Анатолий Винтер (40%), Светлана Неганова (30%) и Елена Соколова (30%). Госпожа Неганова также является генеральным директором общества. Чистая прибыль компании в 2024 году состав да 109 тыс. руб., выручка — 59 млн руб.