Газпромбанк, LIFT и «Рапид Био» объединяются для проведения фундаментальных исследований

Сотрудничество Газпромбанка, Научного центра LIFT и компании «Рапид Био» направлено на проведение фундаментальных и прикладных исследований, укрепление технологических компетенций и разработку инновационных решений в сфере диагностики. Соглашение о сотрудничестве было подписано на полях Форума Будущих технологий-2026.

Например, стороны рассматривают в качестве одного из направлений сотрудничество в сфере разработки тестов для пищевой промышленности, которые позволят оперативно контролировать качество и безопасность сырья и продукции без сложной лабораторной инфраструктуры. Кроме того, особое внимание в рамках сотрудничества планируется уделить разработке инновационной системы тестирования, готовой к применению в клинической практике.

Такой союз практической экспертизы «Рапид Био», научного потенциала LIFT при поддержке Газпромбанка создает уникальный симбиоз науки, технологий и бизнеса, позволяющий замкнуть полный цикл инноваций — от идеи и исследований до готового продукта. Партнерство направлено на ускорение внедрения новых методов диагностики, повышение технологического суверенитета страны и улучшение качества жизни пациентов.

«Газпромбанк уделяет приоритетное внимание проектам в сфере высоких технологий и биофармацевтики, способным обеспечить технологический суверенитет страны. Объединение компетенций Научного центра LIFT и производственного потенциала «Рапид Био» создает именно тот золотой стандарт кооперации, где фундаментальная наука конвертируется в рыночный продукт. Наша роль — обеспечить бесшовный трансфер технологий и масштабирование разработок»,— рассказал вице-президент Газпромбанка Алексей Федоров.

«Партнерство с Газпромбанком и “Рапид Био” позволяет выстраивать эффективную модель трансфера технологий — от фундаментальной науки к практическим решениям, способным укреплять позиции отечественных разработок на мировом уровне. Мы начинаем разработку диагностических решений с использованием квантовых точек — технологии, за открытие и синтез которой в 2023 году была присуждена Нобелевская премия по химии. Это открывает возможности для повышения точности и чувствительности тест-систем, что напрямую может повлиять на сохранение здоровья и жизни пациентов»,— отмечает Михаил Насибулин, генеральный директор научного центра LIFT.

«Сотрудничество “Рапид Био” с Газпромбанком и Научным центром LIFT — это стратегический союз для создания передовых инструментов диагностики мирового уровня. Сегодня, когда доля импорта на этом рынке достигает 70%, наша совместная работа поможет заместить зарубежные аналоги качественными отечественными разработками. Мы объединим нашу научно-технологическую экспертизу и ресурсы, чтобы ускорить вывод на рынок инновационных изделий. Это станет важным шагом для технологического суверенитета страны и реальным вкладом в качество жизни людей»,— отмечает Анжей Жимбиев, генеральный директор «Рапид Био».

АО «Газпромбанк»