«Распадская» сохранила добычу угля на уровне 2024 года

Междуреченское ПАО «Распадская» в 2025 году сохранило добычу угля на уровне предыдущего года — 18,5 млн т, но увеличило объем продаж на 7%, до 13,8 млн т. Как сказано в сообщении компании, рост продаж был обеспечен увеличением экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также поставок предприятиям группы «Евраз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При стабильной добыче и растущих продажах выручка компании сократилась на 26%, до 119,24 млрд руб. «на фоне значительного падения мировых цен на коксующийся уголь». Себестоимость тонны концентрата снизилась на 10% и составила 5764 руб. «за счет более эффективной работы ряда шахт, а также благодаря реализации оптимизационных программ».

В то же время на 13% выросла себестоимость реализованной продукции и услуг компании, до 100,75 млрд руб., в основном из-за создания резерва на капитализированные затраты по лавам — 4,9 млрд руб., увеличения резерва под обесценение запасов — 2,3 млрд руб., а также из-за уменьшения запасов готовой продукции на 2 млрд руб. Притом, что капитальные вложения сократились на 21% и составили 21,67 млрд руб. против 27,3 млрд руб. годом ранее.

Показатель EBITDA составил в 2025 году -16,58 млрд руб. против +26,45 млрд руб. в 2024 году из-за падения выручки, вызванного снижением цен на угольную продукцию, а также укрепления обменного курса рубля. В итоге «Распадская» получила в прошлом году 53,05 млрд руб. чистого убытка, что в 4,5 раза больше чистого убытка годом ранее — 11,8 млрд руб.

Учитывая отрицательный финансовый результат, динамику цен на уголь, а также сохранение санкционного давления, совет директоров ПАО «Распадская» не рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2025 года, сказано в сообщении компании.

В комментарии менеджмента компании отмечено, что кризис в угольной отрасли продолжил углубляться, так как спад на рынке оказался более продолжительным и глубоким, чем ожидалось.

Игорь Лавренков, Кемерово