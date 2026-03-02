В Самарской области экс-начальника отдела ИК обвинили в получении взятки от зэка

В Самарской области завершено расследование уголовного дела против бывшего начальника отдела исправительной колонии в Новокуйбышевске, обвиняемого в получении взятки от заключенного (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Следственное управление СКР по региону сообщило об этом 2 марта.

По информации силовиков, в 2024 году обвиняемый получил от осужденного 28 тыс. рублей. В обмен на деньги он обещал не изымать у заключенного мобильный телефон, который хранился незаконно, а также помочь избежать дисциплинарного взыскания.

Следствие установило все обстоятельства преступления. Обвинительное заключение утверждено, материалы направлены на рассмотрение в суд.

Георгий Портнов