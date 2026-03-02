В Чувашии направили в суд уголовное дело о попытке сбыта 60 кг различных наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В Чувашии задержали жительницу Новосибирска с 60 кг наркотиков Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

По данным прокуратуры, 21 декабря на территории Ибресинского района сотрудники правоохранительных органов остановили принадлежащий жительнице Новосибирска автомобиль с большим количеством наркотиков. Их водитель получила в Ленинградской области и собиралась перевезти в Новосибирскую область.

Вещество изъяли, а транспортное средство арестовали.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере).

Анна Кайдалова