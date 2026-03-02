Краевые власти не будут финансировать «Джаз-лихорадку»

В 2026 году краевой минкульт не будет финансировать проведение фестиваля «Джаз-лихорадка», проводимого АНО «Агентство новых технологий» и музыкантом Валерием Протасевичем. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Как пояснили в краевом минкульте, в 2026 году средства на поддержку и развитие джазовой культуры в Пермском крае в 2026 году направят на проведение фестиваля «ЛетоJazz». Также свою джазовую программу традиционно представит Пермская краевая филармония. Финансирование фестиваля «Джаз-лихорадка» за счет краевого бюджета не предусмотрено, в том числе в связи с отсутствием программы, предложений по развитию проекта и участию в грантовых мероприятиях и конкурсах.

Фестиваль же «Джаз-лихорадка» проходил в Перми с конца 1990-х годов с разной периодичностью.