«Трамп перейдет к следующему пункту своей повестки, а иранцев оставит выживать в опустошенной стране»

США и Израиль продолжают операцию по смене режима в Иране: реакция мировых СМИ

Мировые медиа рассуждают о том, что станет с Ираном после убийства Али Хаменеи. В смену режима верят немногие. Скорее, считают эксперты, президент США Дональд Трамп начнет договариваться с новыми представителями режима, как это уже случилось в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп вернулся в Вашингтон после начала американо-израильской атаки на Иран (1 марта 2026 года)

Президент США Дональд Трамп вернулся в Вашингтон после начала американо-израильской атаки на Иран (1 марта 2026 года)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп вернулся в Вашингтон после начала американо-израильской атаки на Иран (1 марта 2026 года)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Перспективы Ирана стать более свободным мрачны

Шансы для Ирана выйти (из этого кризиса.— “Ъ”) обществом более свободным и местом более пригодным для проживания десятков миллионов иранцев невысоки. Господин Трамп вполне может уничтожить ключевых военных и политиков... провозгласить победу, а вину за последовавший за этим хаос возложить на самих иранцев, прощелкавших свой час свободы. Скорее всего, он перейдет к следующему пункту своей повестки, а иранцев оставит выживать в опустошенной стране.

CGTN (Пекин, Китай)

Что ждет Иран после смерти Хаменеи

По мере того как страна вступает в фазу неизведанного, возникают важные вопросы. Вызовет ли смена руководства политическую нестабильность внутри страны? Произойдет ли дальнейшая эскалация региональной напряженности? Получится ли у США и Израиля, используя военное давление, добиться долгосрочных стратегических выгод?..

США и Израиль ждут начала уличных беспорядков в Иране

Притом что смерть Хаменеи будет иметь серьезные последствия, системный крах политического порядка в стране маловероятен… В Иране нет достаточно авторитетной оппозиционной фигуры, которая смогла бы возглавить переход власти. Даже если серьезные политические изменения произойдут, любой новый лидер появится из нынешнего истеблишмента, а не извне.

BBC (Лондон, Великобритания)

Иранский режим по-прежнему цел. Ближайшие дни покажут, удержится ли он

Операция, названная американцами «Эпическая ярость», была направлена против высшего военного и политического руководства и, по словам Вашингтона, была решительной попыткой парализовать иранскую структуру управления… Иран продемонстрировал способность ответить… С точки зрения иранских лидеров, если конфликт разрастется и в войну вступят союзные вооруженные группировки по всему региону, Тегеран получит рычаги давления для достижения перемирия или для того, чтобы избежать полной капитуляции на условиях, диктуемых Вашингтоном и Иерусалимом. С другой точки зрения, продолжительное военное давление в сочетании с возобновлением массовых протестов может привести Исламскую Республику к системному краху.

Politico (Брюссель, Бельгия)

Восстанут ли иранцы?

Население страны очевидно сыто по горло Исламской Республикой. За последние десять лет иранцы неоднократно устраивали массовые протесты против режима… Но бомбардировки с воздуха оказывают крайне негативное влияние на попытки спровоцировать смену режима в любом государстве… Иранцы известны своим национализмом, негативным отношением к вмешательству извне… Даже многие иранцы, ненавидящие Хаменеи, не захотят делать то, что от них требует Америка, особенно с учетом растущего из-за американских атак количества жертв среди мирного населения.

France Info (Париж, Франция)

Иран: кто сменит Али Хаменеи после 37-летнего правления?

Мы видим серьезную путаницу в том, что касается американских политических целей… Дональд Трамп, как и израильтяне, хочет, чтобы протестующие попытались свергнуть правительство… Американский президент заявил, что у него есть план в отношении Ирана. Имел ли он в виду Резу Пехлеви?.. Это не исключено… Вполне возможно, это наиболее предпочтительный вариант. Но… Трамп, как мы видели в Венесуэле, вполне может вести дела и с диктатурой, созданной самим режимом.

Подготовили Екатерина Наумова, Николай Зубов

Операция Израиля и США в Иране

Новости компаний Все