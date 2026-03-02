В Ярославле две УК выставили жителям дома счета за один период

В Ярославле жителям дома №36 на улице Ветеранов две управляющие компании выставили счета за один и тот же период. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского межрегионального УФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе рассказали, что УК «Жилищный стандарт» выставила счета жителям за период с 1 по 17 августа 2025 года. При этом законных оснований для этого не имела, так как на тот период обязанности по управлению домом еще исполняла предыдущая компания — ООО «Дом с лилиями».

«Ситуация осложнялась судебными разбирательствами: сначала суд приостановил приказ жилищной инспекции о передаче дома под управление "Жилищного стандарта", а затем областной суд отменил это решение»,— пояснили в пресс-службе.

Как подчеркнули в ведомстве, начисление платы за один и тот же период двумя управляющими компаниями дезориентирует потребителей и путает их относительно того, кто оказывает услуги.

«Такие действия содержат признаки нарушения п. 3 ст. 14.2 Закона о защите конкуренции, который запрещает недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение. Подобное поведение противоречит принципам добропорядочности и может нанести ущерб хозяйствующему субъекту-конкуренту»,— пояснили в пресс-службе антимонопольного органа.

УФАС выдало «Жилищному стандарту» предупреждение. Управляющая компания должна известить жителей о неправомерности начислений за 1-17 августа и разъяснить порядок перерасчета.

Алла Чижова