Нижегородская компания намерена добиваться банкротства пермского производителя авиадвигателей

ООО «Сфера» (Нижний Новгород) опубликовало объявление о намерении направить иск о признании несостоятельным АО «ОДК-Пермские моторы». Соответствующая информация содержится на портале «Федресурс». В конце декабря Арбитражный суд удовлетворил иск общества к пермскому заводу о взыскании свыше 27,7 млн руб. Суть требований нижегородской компании неизвестна, дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.

«ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Завод также осваивает серийное изготовление ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. Финансовая отчетность не раскрывается.

В 2025 АО «ОДК-Пермские моторы» было признано ответчиком на сумму свыше 2,75 млрд руб. На 2026 год исковая нагрузка «Пермских моторов» составляет свыше 1,52 млрд руб.