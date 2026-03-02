Зарубежные СМИ: Почему Иран просчитался с ударами по Дубаю и Дохе?

Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. 1 марта Дональд Трамп сообщал, что Иран и США возобновили контакты. Президент США призвал иранских военных сложить оружие или «столкнуться с неминуемой смертью». Он также пообещал, что Вашингтон продолжит атаки до выполнения целей операции. По его оценке, кампания может продолжаться еще около месяца. Стороны ведут атаки с 28 февраля в рамках операции США и Израиля против Ирана. Ночью ЦАХАЛ нанес новые удары по Тегерану и городам на севере Исламской Республики. Иранские военные отчитались о попаданиях по гражданским объектам в Хайфе. Кроме того, к операции присоединилось движение «Хезболла». ЦАХАЛ перехватил шесть ракет, выпущенных со стороны Ливана. Около 03:00 по Москве Израиль нанес ответные удары по объектам боевиков. В результате погиб один из лидеров «Хезболлы» Мухаммед Раад, об этом сообщают арабские СМИ. Эту операцию также координирует Вашингтон, сообщает телеканал Al-Hadath. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Гибель аятоллы Али Хаменеи стала самым серьезным политическим кризисом для Ирана со времен революции 1979 года, пишет Reuters. Однако собеседники агентства предупреждают: говорить о скором падении режима преждевременно. Политическая система Ирана выстроена так, чтобы не зависеть от одного лидера — власть распределена между духовенством, силовыми структурами и политическими институтами. А главным центром силы остается Корпус стражей исламской революции. Теперь ключевой вопрос — усилится ли влияние сил безопасности или, наоборот, внутренние потери и трения ослабят систему. В США, по данным Reuters, также скептически оценивают перспективы быстрой смены режима. Американская разведка сомневается, что иранская оппозиция сможет воспользоваться кризисом без раскола внутри силовых структур. Во время январских протестов ни один из офицеров не дезертировал, и ЦРУ считают, что военные лидеры не станут капитулировать и теперь.

В одном Тегеран уже просчитался, отмечает The Wall Street Journal. Удары по Дубаю, Дохе и Манаме должны были заставить страны Персидского залива надавить на Вашингтон и привести к деэскалации. Как пишет издание, Иран рассчитывал повлиять на союзников США, нарушив нефтяные поставки и авиасообщение. Однако эффект оказался противоположным. Атаки на инфраструктуру и гражданские объекты усилили в регионе убеждение, что иранской угрозе необходимо дать отпор. Даже страны, изначально критиковавшие американо-израильскую операцию, теперь демонстрируют готовность к сотрудничеству с США. Экономика стран залива сильно зависит от туризма, авиации и финансов, и и сохранение прежнего режима в Тегеране они могут рассматривать как угрозу для своего благополучия.

Впрочем, внутри американской администрации беспокойство тоже растет, передает The Washington Post. По данным Центрального командования США, за первые два дня было уничтожено более тысячи целей в Иране — от ракетных позиций и систем связи до военных кораблей и центров управления КСИР. Но на фоне интенсивных атак растут опасения, что конфликт может выйти из-под контроля. В Пентагоне уже предупреждают о риске затяжных боевых действий и нехватке боеприпасов, поскольку США пока действуют без широкой поддержки союзников. США обладают огромной огневой мощью в регионе, включая девять эсминцев. Однако, как отмечает издание, наибольшую угрозу для американских войск сейчас представляют иранские беспилотники, которые летят медленно и низко из-за чего их плохо фиксируют системы ПВО. Кроме того, при увеличении числа жертв среди военных будет расти давление и на Дональда Трампа. Однако по словам собеседников The Washington Post, президент США как всегда оставил для себя пространство для маневра и может гибко трактовать успех операции.