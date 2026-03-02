Жителей Бодайбо освободили от платы за тепло в феврале

2 марта губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил, что жители города Бодайбо, где 30 января произошла крупная коммунальная авария, будут освобождены от оплаты счетов за тепло- и горячее водоснабжение. По его словам, убытки МУП «Водоканал» возместит администрация района.

Кроме того, счета за электроэнергию поставщик выставит «в объемах потребления февраля прошлого года» без учета перерасхода из-за чрезвычайной ситуации. По информации губернатора, в городе продолжается работа по подключению домов к сетям холодного водоснабжения. По состоянию на 1 марта к сетям подключено 80 домов.

Как сообщалось ранее, 30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода остановились четыре котельные, без отопления, водоснабжения и водоотведения остались две школы и более 140 домов, в которых живут не менее 1321 человек. Теплоснабжение было полностью восстановлено 21 февраля. Подключение домов к другим сетям продолжается.

27 февраля был задержан мэр Бодайбо Алексей Ботвин. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Бодайбинский районный суд 1 марта отложил судебное заседание по ходатайству органов предварительного расследования об избрании ему меры пресечения. Заседание перенесено на 4 марта.

Влад Никифоров, Иркутск