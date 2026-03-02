Суд приостановил работу кафе в Мотовилихе из-за нарушений санитарных норм

Судебные приставы приостановили деятельность кафе «Тандыр» на ул. Восстания, 12, в Мотовилихинском районе Перми. Ранее было выявлено, что индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги общественного питания в заведении, нарушались санитарные нормы. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Прикамью.

В частности, было установлено, что в заведении не осуществлялся производственный контроль, пищевая продукция принималась без маркировок и сопроводительной документации. Из-за отсутствия цехового деления нарушалась последовательность технологических процессов, грязные овощи мылись в тех же ваннах, что и кухонная посуда. Личные вещи сотрудников, а также уборочный инвентарь хранились в производственном помещении. Также в кафе отсутствовал туалет для персонала и посетителей с раковиной. Кулинарная продукция изготавливалась без технологических карт, а повар работал без обязательного медицинского освидетельствования и гигиенического обучения.

Нарушения стали основанием для привлечения индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Суд счел, что дальнейшая работа заведения угрожает жизни и здоровью людей и постановил на 30 суток приостановить его деятельность. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.