Суд отложил рассмотрение жалобы бывшего топ-менеджера «Машиностроителя»

Арбитражный суд Уральского округа отложил судебное разбирательство по кассационной жалобе бывшего директора по развитию инфраструктуры и капитальному строительству АО «Пермский завод “Машиностроитель”» Виталия Волчека. Он обжалует решение нижестоящих инстанций по иску предприятия к ООО «Стантроникс». Завод требовал взыскать с общества задолженность по договору поставки на сумму 42,8 млн руб., однако в октябре 2025 года отказался от требований.

Согласно определению, в ходе рассмотрения кассационной жалобы суд пришел к выводу, что заявленные кассатором доводы, а также возражения истца на них, требуют дополнительной проверки. Следующее заседание состоится 10 марта.

В ноябре прошлого года, не согласившись с отказом предприятия от иска, Виталий Волчек пытался оспорить его в апелляции, но безуспешно. Тогда заявитель указывал, что отказ от иска со стороны ПЗ «Машиностроитель» совершен незаконно и со злоупотреблением правом. Якобы в таком случае утрачивается возможность привлечения к имущественной ответственности лиц, которые принимали решение о заключении сделки. Так, обязательство возмещения денежных средств может быть возложено на господина Волчека. Также апеллянт полагает, что бывший гендиректор и единственный учредитель ответчика — ООО «Стантроникс» — Андрей Рожков преследует цель уклониться от исполнения обязательств по формальным основаниям.

Уголовное дело, в котором фигурирует господин Волчек, было возбуждено 21 августа 2025 года. 28 августа в Коломне был задержан индивидуальный предприниматель Дмитрий Зайцев, оказывающий услуги по монтажу машин и оборудования. В дальнейшем был задержан гендиректор и единственный учредитель ООО «Стантроникс» Андрей Рожков. Оба фигуранта были арестованы судом. Апелляционная инстанция оставила в силе избранную им меру пресечения. Известно, что сумма ущерба, причиненного предприятию, составляет более 100 млн руб. Всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вины они не признают.