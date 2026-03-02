Структура «Ростеха» потребовала от «Крыльев Советов» еще 145,7 млн рублей

ООО «РТ-Капитал» обратилось в Арбитражный суд Москвы с новым иском к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» на сумму около 145,7 млн руб. Судебное заседание назначено на 31 марта, до этого истец должен представить расчет по всей сумме требований. Также компания обязана предпринять шаги для урегулирования спора мирным путем и обеспечить явку представителя с подтвержденными полномочиями. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Иск подан в рамках долговых обязательств клуба перед структурой «Ростеха». В 2011 году «Крылья Советов» получили от компании заем в размере около 1,1 млрд рублей, но последние десять лет не отдавали долг.

Клуб начал выплаты только после того, как ООО «РТ-Капитал» обратилось с иском в суд, и требования были удовлетворены. В начале февраля 2026 года «Крылья Советов» заявили о погашении основной части долга. Однако споры по оставшейся сумме продолжаются.

Георгий Портнов