В Челябинске бывших росгвардейцев отправили в колонию за взятки и подлог

Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшим заместителю начальника и инспектору отдела лицензионно-разрешительной работы по городу управления Росгвардии по Челябинской области, обвиняемым в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и получении взятки (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 292 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурантам назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 11 и пять лет соответственно, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Установлено, что с января 2018 года по май 2024-го сотрудники Росгвардии вносили в официальные документы недостоверные сведения о якобы совершенных административных правонарушениях номинальным генеральным директором частной охранной организации «Городская охрана», освободив тем самым от ответственности фактического директора предприятия.

Кроме того, замначальника отдела лицензионно-разрешительной работы получал от директора охранной организации взятку в виде услуг и денег в общей сумме не менее 1,7 млн руб. за информацию о проверках, внеочередное предоставление услуг, непривлечение к административной ответственности и общее покровительство.

Приговором суда бывшему замначальника отдела кроме 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима назначен штраф 14 млн руб. и запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет. Также он лишен специального звания «подполковник полиции». Экс-инспектору отдела запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение 4,5 лет, его лишили звания «капитан полиции». Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.