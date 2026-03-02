Айтишники прокачивают легенду

Больше половины IT-соискателей — обманщики. Несуществующий опыт пытаются «продать» не только начинающие айтишники, но и специалисты среднего звена. А все потому, что найти работу на конкурентном рынке становится все сложение. Кандидаты теперь ищут помощи у менторов и наставников. Сколько стоит IT-карьера «под ключ»? И кто на этом зарабатывает? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Количество вакансий в категории «Информационные технологии» в январе снизилось на 40% год к году, а резюме выросло почти на треть, посчитали аналитики HH.ru. На рынок вышли тысячи программистов и разработчиков после низкокачественных онлайн курсов, замечают собеседники “Ъ FM”.

Бизнесу такие джуны не нужны, с их функциями уже отлично справляется ИИ, а вот карьерные консультанты на них решили заработать. Менторы, коучи, наставники представляются программистами, разработчиками, но работают чаще анонимно. С частниками уже активно конкурируют агентства, что продают оффер «под ключ», говорит партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин: «Существуют разные форматы услуг: от 15-20 тыс. рублей за консультации и подготовку к собеседованию до комплексного сопровождения.

В некоторых случаях на интервью отправляют сразу нескольких специалистов, чтобы получить варианты тестовых заданий, затем совместно решают их с кандидатом и помогают ему устроиться на работу

Есть компании, которые сопровождают сотрудника в первые месяцы после трудоустройства. Стоимость таких услуг сильно различается: в самых дорогих случаях она достигает двух зарплат».

Для среднего бизнеса со штатом не больше 300 человек даже два фрода — удар по экономике. В IT-компаниях, как делятся собеседники “Ъ FM”, 60% затрат приходится на зарплатный фонд. А запросы у соискателей без опыта выше рыночных предложений, замечает гендиректор студии мобильной разработки «Аппликатура» Константин Кононов: «Долгое время поддерживался миф о том, что в IT можно легко войти, и люди массово уходили в эту сферу. В итоге рынок получил начинающих специалистов, которые ему не нужны: они почти ничего не умеют, но рассчитывают на зарплату от 150-180 тыс. руб. в месяц и уже через два-три месяца просят повышения.

Их рыночная стоимость стремится к нулю. Я могу предложить в лучшем случае 40-50 тыс. руб., поскольку должен дополнительно платить ментору за обучение, а его эффективность при этом снижается. Для меня это инвестиция без гарантий. Даже согласившись на такую зарплату, через два-три месяца, имея в резюме строчку о работе в моей компании, такой сотрудник снова выйдет на рынок и будет просить уже 200 тыс. руб. — и, возможно, их получит».

Получить оффер и уволиться — это еще одна услуга, которую продают карьерные констультанты. Этим пользуются не только начинающие специалисты, но и продвинутые айтишники, продолжает основатель рекрутинговой компании NEWHR Кира Кузьменко: «Существуют менторы, которые во время испытательного срока фактически выполняют рабочие задачи за кандидата, чтобы тот его прошел. Компании при этом сложнее уволить сотрудника. Для некоторых менторов это отдельный бизнес — они учат, как максимально получить выплаты от работодателя. Среднее число откликов на вакансию middle-специалиста может достигать 2 тыс., из которых 60-70% составляют фродеры. Для позиций джуниоров эта доля еще выше.

Задача компании — разобрать поток откликов и найти адекватных кандидатов. Это уже приводит к прямым экономическим потерям, не говоря о репутационных рисках».

«Спираль недоверия» нарастает с обеих сторон. По данным hh.ru, 65% компаний за последний год столкнулись с недостоверной информацией в резюме. Но дополнительные фильтры, что ставят для фродеров, негативно влияют и на специалистов с реальным опытом. Соискатели не хотят идти в компанию, где градус подозрения зашкаливает.

Аэлита Курмукова