В Свердловской области 4 марта прозвучат сирены

В рамках тренировки по гражданской обороне 4 марта в Свердловской области прозвучат сирены, будут задействованы уличные громкоговорители и телевизионные оповещения, а также гудки крупных предприятий. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сигналы включат в промежуток с 10:40 до 10:43. После этого по общедоступным телеканалам запустят информационное сообщение. Жителей просят не паниковать и сохранять спокойствие.

Всего по всей территории Среднего Урала работает 200 электросирен и порядка 150 мобильных громкоговорителей. Тренировки по гражданской обороне проводятся два раза в год.

Ирина Пичурина