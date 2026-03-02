Промпроизводство в Нижегородской области сократилось на 9,8%

Индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе 2026 года составил 90,2% к январю прошлого года, к декабрю 2025 года — 56,8%. Об этом сообщил Нижегородстат.

Объем производства в основных для региона обрабатывающих отраслях сократился на 11,9% в сравнении с январем 2025 года, отмечается в статистических материалах.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году индекс промышленного производства в Нижегородской области составил 100,9%, в обрабатывающих отраслях — 101,1%.

Владимир Зубарев