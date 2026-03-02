«Сказка о царе Салтане» стала самой кассовой картиной в Ярославской области

По итогам февраля 2026 года в Ярославской области сборы фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» составили 15,2 млн руб., картину посмотрели 40,7 тыс. зрителей. Соответствующая информация следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот трейлера «Сказки о царе Салтане» Фото: Скриншот трейлера «Сказки о царе Салтане»

«Сказка» вышла в прокат 12 февраля, общие сборы в стране на настоящий момент составляют 1,6 млрд руб.

Американский фильм «Горничная» заработал за февраль в регионе 4,1 млн руб., в кинотеатрах его посмотрели 8,4 тыс. зрителей. Картина вышла еще 8 января.

Третье место в регионе занимает фильм «Красавица» — историю спасения бегемота в годы войны показывают в кино с 19 февраля. За 10 дней фильм в регионе собрал 2,5 млн руб. и 6,1 тыс. зрителей.

Во всероссийском топе «Сказка о царе Салтане» и «Горничная» занимают аналогичные места. Однако в Ярославской области фильм «Красавица» оказался популярнее, чем в целом по стране: во всероссийском топе по сборам картина занимает пятое место после фильмов «Убежище» и «Чебурашка 2».

Алла Чижова