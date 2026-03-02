В Казани в ближайшее время начнется реконструкция Чеховского рынка. Об этом сообщил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов на аппаратном совещании.

В Казани начнется реконструкция Чеховского рынка

Фото: Скриншот трансляции Икмо В Казани начнется реконструкция Чеховского рынка

Фото: Скриншот трансляции Икмо

По его словам, вся документация для начала работ уже получена. После обновления рынок должен стать новой точкой притяжения для жителей и гостей города.

Обновленный объект планируют ввести в эксплуатацию к концу 2028 года.

Проект реконструкции представили в феврале 2024 года. Сам рынок был построен в 1965 году.

