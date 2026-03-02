АО «БЭСК» вновь победило в зимней спартакиаде АФК «Система»

Башкирские сетевики в четвертый раз стали победителями в общекомандном зачете спартакиады АФК «Система». VIII зимняя спартакиада корпорации состоялась в Москве 28 февраля, собрав 20 команд-участниц.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Наибольший «урожай» медалей всех степеней традиционно завоевали лыжники, обеспечив солидный отрыв от ближайших соперников. Серебряные медали достались в игре в снежки (юкигассен) и семейной эстафете. «Бронзу» принесли хоккей и керлинг.

Новыми видами спорта стали биатлон и детская спартакиада. В биатлоне лыжники, «довооружившись» винтовками, взяли «серебро» у мужчин и «золото» у женщин. А детская сборная АО «БЭСК» также стала чемпионом спартакиады, закрепив победу своих родителей.