Экс-гендиректора Башкирских электросетей приговорили к десяти годам колонии

Уфимский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Башкирские электрические сети», бывшему депутату совета Агидели Павлу Багаеву. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, лишив права занимать руководящие должности на три года.

Установлено, что руководитель электросетевой организации получал взятки деньгами и оплатой отдыха для него и его семьи от индивидуального предпринимателя за возможность заключения договора купли-продажи и вывоза металлоконструкций, принадлежащих компании.

Как сообщал «Ъ-Уфа», по версии следствия, с февраля 2020 по март 2021 года Павел Багаев получил 1,6 млн руб. от представителя контрагента. Всего он получил более 6,5 млн руб. Также предприниматель оплатил подсудимому аренду дома в Крыму на сумму более 130 тыс. руб.

Майя Иванова