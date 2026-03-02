Около трети детей в Набережных Челнах воспитываются в условиях постоянных семейных ссор. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Винер Харисов на аппаратном совещании.

Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ Треть детей Набережных Челнов растет в условиях семейных конфликтов

По его словам, многие подростки впервые пробуют алкоголь дома в присутствии родителей. В 2025 году зафиксирован рост числа детей, проводящих ночное время за компьютером.

Кроме того, увеличилось количество подростков, задержанных ночью сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних. Растет и число семей, в которых отсутствует совместное времяпрепровождение с детьми: подростки остаются один на один со своими проблемами и переживаниями.

Анна Кайдалова