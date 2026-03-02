Радий Хабиров предложил построить дорогу между Мраково и Старосубхангулово

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве поручил министру транспорта республики Любови Минаковой проработать вопрос о строительстве дороги между селами Мраково и Старосубхангулово. Он рассказал, что в выходные ездил в Мурадымовское ущелье проведать зубров, привезенных из Беларуси. «Хорошо на машине проехал, там у меня по дорогам ряд вопросов есть, Любовь Викторовна,— отметил он. — Давайте соединим, Любовь Викторовна, Мраково со Старосубхангулово, там осталось небольшой участок, пока щебеним его».

Любовь Минакова согласно кивнула в ответ. «Договорились, на главу выйдите, пожалуйста»,— поручил глава региона. Сейчас расстояние по дороге от Мраково до Старосубхангулово составляет 108 км, путь на автомобиле занимает около двух часов.

Майя Иванова