При строительстве элитного дома в центре Ярославля выявили нарушения

Арбитражный суд Ярославской области привлек к административной ответственности директора АО «Специализированный застройщик "Дом на набережной"» за нарушения, допущенные при строительстве жилого дома с подземной автостоянкой на улице Суркова, 3а, 5. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

С заявлением в суд обратилась инспекция государственного строительного надзора Ярославской области. В ходе внеплановой выездной проверки, проведенной в октябре 2025 года, инспекция выявила на стройке нарушения проектной документации, Градостроительного кодекса и технического регламента. В частности, в трехуровневой квартире инспекторы выявили нарушения при устройстве бассейна.

«В цокольном этаже выполнены подготовительные работы по устройству бассейна, отметка дна бассейна ниже отметки пола помещения — не обосновано проектным решением»,— сказано в решении суда.

Также контролирующий орган обнаружил надстройку с организацией дополнительного входа в ту же квартиру, что является изменением параметров объекта. Выявлены нарушения и при благоустройстве территории: устройстве тротуара и озеленении, установке МАФов. С отступлением от проекта выполнен наружный участок канализации со стороны улицы Суркова.

Застройщик должен был устранить нарушения до 30 ноября 2025 года, но, по мнению инспекции, не сделал этого. В суде представитель ответчика не оспорил требования и признал вину. Суд наложил на директора общества штраф в размере 5 тыс. руб. Решение суда может быть обжаловано.

