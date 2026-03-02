Количество обращений жителей Оренбуржья о нарушении прав в сфере туризма возросло на 20,7%

В прошлом году управление Роспотребнадзора по Оренбургской области рассмотрело 35 обращений, связанных с нарушением прав потребителей в сфере туризма. Это на 20,7% больше, чем было в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На туристические услуги жалобы составили 0,8% от общего потока обращений. Основными поводами обращений стали: низкое качество услуг при выездном туризме, необоснованные отказы в удовлетворении имущественных требований, разногласия по сумме фактически понесенных исполнителем расходов при отказе от путевки и др.

В регионе были проведены профилактические мероприятия в отношении турфирм — на 34,2% больше, чем в 2024 году. Количество судебных исков увеличилось в два раза. В пользу туристов присуждено более 1,5 млн руб.

Руфия Кутляева